Axelsen efter VM-exit: Jeg taber til en meget bedre spiller

Den danske badmintonspiller Viktor Axelsen er ude af VM, efter at han fredag tabte i kvartfinalen til Chen Long.

Nederlaget ærgrede ikke overraskende danskeren, der dermed ikke kan genvinde VM-titlen efter et nederlag i to sæt til kineseren med cifrene 19-21, 11-21.

- Der står en kæmpe lort i hovedet på mig, fordi det var lort.

- Jeg har ikke så meget andet at sige, end at jeg taber til en meget bedre spiller. Jeg skulle have haft første sæt, og ellers er det forholdsvis meget negativt, sagde den 24-årige dansker til TV2 Sport efter kampen.

- Det var en ærgerlig måde at slutte af på, da jeg måske kunne have fået lidt mere ud af det, men det kan jeg ikke bruge til så meget lige nu.

Axelsen har igennem hele karrieren haft svært ved besejre Chen Long, der nu har vundet 11 ud af 13 indbyrdes kampe.

Efter Axelsens nederlag er det eneste tilbageværende danske islæt i turneringen den danske herredouble med Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen.

De spiller fredag kvartfinale mod de forsvarende verdensmestre, kinesiske Liu Cheng og Zhang Nan.