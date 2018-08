Landstræner: Axelsen-brag bliver noget af det fedeste

Den forsvarende verdensmester Viktor Axelsen har indtil videre vundet tre kampe ved VM i badminton uden de store problemer, men fredag venter noget af en udfordring i turneringens kvartfinale.

Her venter kineseren Chen Long, der vandt VM i 2014 og 2015 samt OL-guld i 2016.

Det er et møde, som landstræner Kenneth Jonassen har store forventninger til.

- Det bliver en stor kamp for Viktor. At møde Chen Long i kvartfinalen til et VM i Kina er noget af det fedeste, siger Jonassen til badminton.dk.

I 12 indbyrdes møder har Chen Long vundet 10, men Axelsen vandt dog deres kamp ved sidste års VM.

Kineseren har dog vist et højt niveau indtil videre i årets VM-turnering i Nanjing, vurderer landstræneren.

Kinesiske badmintonfans støtter Axelsen under VM

- Jeg synes, at det er en skærpet Chen Long, vi har set indtil nu. Han ser klar ud, og jeg forventer en spændende kamp, som nok er lidt 50-50.

Kampen er programsat til klokken 12 dansk tid.

Også i mixed- og herredouble er Danmark repræsenteret i kvartfinalerne. Mathias Christiansen/Christinna Pedersen og Mads Pieler Kolding/Mads Conrad-Petersen kommer dog på svære opgaver mod kinesiske par.

- Mathias og Christinna skal op mod Zhang Nan og Li Yunhui (seedet fem), som de aldrig har slået før, men vi har virkelig læst på lektien, og jeg synes, at vi har gode muligheder i den kamp, lyder Jonassens vurdering.

For den danske herredouble venter turneringens andenseedede par, Liu Cheng og Zhang Nan.

- For Mads og Mads venter de forsvarende verdensmestre, så det er modstand af en helt anden kaliber end torsdag.

- Det bliver en svær kamp, hvor vi forventer at komme under et voldsomt bombardement, men det er en kamp, jeg glæder mig meget til at se, siger Danmarks landstræner.