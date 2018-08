Danske herredoubler laver sejrshattrick i VM-åbning

Alle de tre danske herredoublekonstellationer ved VM i badminton var onsdag i aktion for første gang ved mesterskabet i kinesiske Nanjing, og det udløste lutter danske sejre.

Fælles for de tre danske doubler er, at de på grund af deres seedninger slap for at spille kampe i første runde, og derfor er doublerne med onsdagens sejr allerede klar til tredje runde, der svarer til ottendedelsfinalerne.

De tidligere OL- og VM-sølvvindere Mathias Boe og Carsten Mogensen er med deres seedning som nummer tre ved VM det på papiret stærkeste danske par.

I kampen mod hollænderne Jelle Maas og Robin Tabeling var der dog heller ingen tvivl om udfaldet, selv om hollænderne blomstrede op i andet sæt.

Den danske fjerduo vandt med 21-11, 21-19. Sejren udløser et opgør mod et 14.-seedet par fra Taiwan.

I minutterne inden Boe og Mogensens sejr blev officiel, havde ottendeseedede Anders Skaarup og Kim Astrup efter en hård dyst sikret sig avancement via en sejr over et indisk par.

Den mere end en time lange kamp blev afgjort til dansk fordel med cifrene 21-18, 15-21, 21-16. I næste runde venter et useedet par fra Malaysia.

Tidligere onsdag vandt sjetteseedede Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding over et useedet kinesiske par i to sæt, hvilket har banet vej for et møde med et 11.-seedet par fra Taiwan.