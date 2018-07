Dansk badmintontalent nærmede sig sensationen ved VM

Magnus Cort havde meldt ud, at han ville forsøge sig, men han kunne ikke følge med de hurtigste i spurten.

Det giver ingen mening, at Jakob Fuglsang kører for klassementet igen i Tour de France, mener en cykelekspert.

Brandchef advarer om, at Californien nu oplever brande, der er mere destruktive, større og spreder sig hurtigere, end delstaten nogensinde tidligere har oplevet.

Her er tre forbrydelser: Kvælertaget, trafikdrabet og flaskeoverfaldet. Først skal du vurdere, hvilken straf der synes passende. Til sidst fortæller vi, hvad dommerne kom frem til.

Antallet af kongepingviner på øen Ile aux Cochons er på tre årtier skrumpet fra to millioner til 200.000.

Sidste uge var den travleste nogensinde for TrygFondens livreddere, fortæller chefen for driften.

Viktor Axelsen er klar til semifinalen ved Indonesian Open efter sejr i kvartfinalen i to sæt.

Verdensmesteren Viktor Axelsen har lært at lytte til sin krop efter sidste års VM-finalesejr, der kickstartede fynboens år.

VM-triumfen var en øjenåbner for Axelsen:

Hans modstander i første runde, thailænderen Tanongsak Saensomboonsuk, trak sig før de to spilleres kamp i første runde.

Kort efter skulle talentfulde Anders Antonsen have været i aktion på en af de øvrige baner i Nanjing, men danskeren snuppede billetten til anden runde uden kamp.

Selv om Blichfeldt kom godt igen, så var det ikke nok til at forhindre thailænderen i at vinde sættet og dermed kampen.

I første sæt banede en tidlig 5-1-føring vejen for en dansk sætsejr.

Blichfeldt var på forhånd undertippet mod den stærke thailænder, men hun formåede altså alligevel at lægge stort pres på modstanderen.

Den danske badmintonspiller Mia Blichfeldt var tidligt tirsdag morgen tæt på at tage en overraskende og imponerende sejr ved VM i badminton.

Torsdag aften fyldes Havnepladsen for at markere åbningen af VM i sejlsport.

Har stueplantens grønne blade skiftet farve til gul, er det en reaktion på, at den ikke trives. Haveekspert fortæller her, hvad årsagerne kan være.

Den høje pris overskygges af den vanvittig gode byggekvalitet – for ikke at nævne den vanvittig gode lyd!

Efter en kaotisk forlængelse af opholdet er over 300 danskere nu lettet fra Rhodos. Lufthavnen brød ned.

