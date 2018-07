Axelsen er let videre mod Danmarks onde VM-ånd

Viktor Axelsen fik fredag taget en lille smule revanche for Danmarks nederlag til Japan i badmintonsportens hold-VM for herrer for lidt over en måned siden.

Danskeren besejrede i kvartfinalen ved Indonesian Open japaneren Kanta Tsuneyama relativt ubesværet med 21-11, 21-10.

Det var netop Tsuneyama, der med en sejr over Jan Ø. Jørgensen i den afgørende singlekamp ved Thomas Cup i slutningen af maj, sendte de forsvarende dansk mestre ud af turneringen i semifinalen.

Og for at gøre ondt værre sendte Tsuneyama også Jan Ø. Jørgensen ud af Indonesian Open, da de to spillere mødtes igen i 1. runde af turneringen.

Mod Axelsen kunne japaneren dog ikke stille noget op. Den danske verdensmester dikterede fuldstændigt spillet og jagede sin modstander rundt på banen.

Allerede efter 17 minutters spil var første sæt overstået, og der var knap svedpletter at se i Axelsens ansigt eller på hans trøje på det tidspunkt.

Og verdens nummer 42 kunne heller ikke stille noget op mod den topseedede dansker, der fastholdt grebet om kampen i andet sæt.

Dermed er Viktor Axelsen som den eneste dansker med, når der lørdag spilles semifinaler i den indonesiske hovedstad, Jakarta.

Her møder han en modstander af en helt anden kaliber. Det er kineseren Shi Yuqi, der er seedet som nummer tre i turneringen.

Den anden semifinale står mellem Lee Chong Wei fra Malaysia og Kento Momota fra Japan.