Endelig! Dansk stjerneduo brød guldtørke ved prestigefyldt turnering

Der var dansk jubel, en kontroversiel, afgørende situation og flere medrivende dueller.

Kort sagt havde søndagens finale i dame double ved All England næsten det hele - og så vandt den tredjeseedede danske duo, Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, endda til sidst over japanske Yuki Fukushima og Sayaka Hirota, der ligger nummer fire på verdensranglisten.

Med sejren på 21-19, 21-18 vandt Danmark det første guld ved All England siden 2015.

Efter lørdagens semifinale mod japanske Mayu Matsumoto og Wakana Nagahara satte Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen sig ned på knæ, kiggede hinanden i øjnene og brølede så deres glæde ud i halluften.

En sikker sejr i to sæt sikrede dem nemlig muligheden for at revanchere sidste års finalenederlag og hente det første danske guld i disciplinen siden 1967, da danske Ulla Strand vandt med sin hollandske makker Imre Rietveld.

Særligt Christinna Pedersen havde noget at revanchere. I de seneste to udgaver af All England har hun tabt en finale, både i mixed og dame double, og lørdagens bitre semifinalenederlag med mixed double-makkeren Mathias Christiansen sad stadig i kroppen, da søndagens finale blev servet i gang i Arena Birmingham.

Alligevel virkede hun afslappet fra kampens begyndelse, ligesom sin partner Kamilla Rytter Juhl.

I løbet af turneringen har Kamilla Rytter Juhl udmærket sig med sin kraftfulde smash, der allerede blev taget i brug fra begyndelsen af finalen og skaffede danskerne en føring på 4-2 i første sæt.

Danskere kommunikerede konstant med hinanden under duellerne, mens japanerne mødte dem med et stenansigt, der matchede deres resolutte returneringer.

Alligevel fortsatte danskerne ufortrødent deres agressive stil, der gav dem en føring på 12-7.

Herefter fulgte flere lange dueller, hvor danskerne gav prøver på deres stærke defensiv, indtil japanerne sled sig tilbage til 17-17.

Sådan fulgtes doublerne ad, indtil der opstod en kontroversiel situation, der skaffede danskerne en sejr på 21-19 i første sæt. For Fukushima smashede bolden ud, men undervejs ramte bolden Kamilla Rytter Juhl, hvilket dommeren imidlertid overså.

I andet sæt bragte danskerne sig foran med 7-5, indtil japanerne qua en solid defensiv bragte sig foran med 9-8.

Danskernes smash kunne ikke overrumple de standhaftige japanere, men små tekniske genistreger fra særligt Christinna Pedersen gjorde, at danskerne holdt trit.

Særligt en snedig baghåndssmash, der gav point, imponerede, og kort efter kunne Rytter Juhl smashe danskerne på 16-16.

Efter en mavepustende og langstrakt duel, hvor danskerne og japanerne skiftede til at have overtaget, gik Kamilla Rytter Juhl helt frem til nettet og smashede kraftfuldt danskerne på 19-17.

Det lignede et afgørende moment, og da japanerne først sendte bolden i nettet og til sidst sendte bolden ud over baglinjen, vandt danskerne finalen med 21-18.

Christinna Pedersen kastede sig ned i gulvet, inden hun fløj op i armene på Kamilla Rytter Juhl, der så ud til at være på nippet til at græde.

Det gjorde Christinna Pedersen så lige efter, mens parret krammede familiemedlemmer og trænere.

”Jeg kan ikke beskrive hvor godt det føles endelig at stå på det øverste trin," konstaterede Kamilla Rytter Juhl kort efter.

Søndag eftermiddag spiller også den danske herre double Carsten Mogensen og Mathias Boe finale ved All England, når de møder Kevin Sukamuljo og Marcus Gideon fra Indonesien.