Dansk mixeddouble er klar til semifinalen i All England

Danmarks aktuelt bedste mixeddouble i badminton er som det første danske islæt klar til semifinalen i årets All England.

Sjetteseedede Mathias Christiansen og Christinna Pedersen vandt i kvartfinalen med 21-16, 21-15 over de fjerdeseedede indonesere, Praveen Jordan og Debby Susanto.

Dermed fik Pedersen revanche for finalen i 2016, hvor hun sammen med Joachim Fischer Nielsen tabte klart til Jordan og Susanto.

Efter mange års samarbejde med Fischer har hun fået Christiansen som makker, og de understregede fredag, at det er et frugtbart samarbejde.

Efter 44 minutter på banen smashede Christiansen den danske sejr i hus.

I semifinalen venter med sikkerhed et kinesisk par. Spørgsmålet er blot, om det bliver de andenseedede eller femteseedede.

- Uanset bliver det en mega svær opgave. Nu skal vi være stolte over at have nået semifinalen, siger Christinna Pedersen.

Hun skal senere fredag i aktion i damedouble, hvor hun er i kvartfinalen med Kamilla Rytter Juhl.