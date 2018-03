Dansk badmintonhåb røg tidligt ud af All England

Kevin Magnussen kørte den femtehurtigste tid under Formel 1-vintertesten i Barcelona.

Venstre back bliver en kampplads i de kommende to landskampe.

To ubesvarede spørgsmål til to kampe:

I New York er hundredvis af unge samlet i protest. De synger om den upopulære National Rifle Organisation.

Seks mænd og 16 kvinder beretter, at to filminstruktører bag ikoniske ungdomsfilm systematisk krænkede og misbrugte dem, da de var børn.

Flere borgmestre i USA’s rigeste delstat kalder Trump for en racist og en fascist.

Her er præsidenten ikke velkommen:

I januar afviste Trump et lignende tilbud fra Demokrater.

Anders Antonsen tabte i første runde af All England til sydkoreansk veteran.

I anden runde venter et møde med verdensranglistens nummer 18, Michelle Li fra Canada.

Det 20-årige talent fra Solrød Strand tabte første sæt mod Beatriz Corrales fra Spanien med 15-21, men kom godt tilbage og vandt de to næste sæt med 21-13 og 23-21.

Bedre gik det for Mia Blichfeldt, der også måtte ud i tre sæt i sin førsterundekamp i damesingle.

- Jeg spillede ham rigtigt, og jeg var ekstremt godt forberedt. Men jeg forivrede mig lidt, og så kom han med gode temposkift. Han er svær at spille imod, lyder det fra Vittinghus.

Danskeren forærede generelt for mange nemme point væk til kineseren - heriblandt med flere server direkte i nettet.

- Han spillede med god kvalitet hele tiden og lavede ikke mange fejl. Jeg lavede for mange fejl, siger Vittinghus til TV2 Sport.

- Så skulle jeg have spillet bedre. Jeg spillede fint nok, men manglede fem procent i kvalitet.

Lin Dan vandt opgøret i første runde med 21-19, 21-16 efter tre kvarters spil, og dermed er Vittinghus færdig i All England.

Vittinghus var længe godt med, men danskeren endte med at tabe i to sæt.

Også Hans-Kristian Vittinghus er ude efter et møde med den levende badmintonlegende Lin Dan.

Det er andet år i træk, at Antonsen må forlade turneringen i Birmingham efter blot en enkelt kamp.

Den 37-årige veteran vandt forholdsvis sikkert over sin 17 år yngre modstander med cifrene 21-11, 21-14.

Den prestigefyldte All England-turnering blev en kort fornøjelse for den danske badmintonmester Anders Antonsen.

I landsbyen Sall er der så mange arrangementer, at man ikke kan være med til det hele. Byens fællesskab har ført til en indstilling.

Blodtrykket kan måles ved at presse en finger mod en lille sensor, men måleren er ikke helt så præcis som blodtryksapparater til overarmen.

Træt af den traditionelle, firkantede opslagstavle? Her får du en stribe anderledes bud på det klassiske vægophæng.

