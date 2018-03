Danske badmintondamer er videre i All England med besvær

Kevin Magnussen kørte den femtehurtigste tid under Formel 1-vintertesten i Barcelona.

Venstre back bliver en kampplads i de kommende to landskampe.

To ubesvarede spørgsmål til to kampe:

Hvem har det gode råd om babys røde numse? Unge familier søger på nettet i stedet for at spørge bedstemor.

Seks mænd og 16 kvinder beretter, at to filminstruktører bag ikoniske ungdomsfilm systematisk krænkede og misbrugte dem, da de var børn.

Den blå tænketank anbefaler i stedet, at man rette fokusset imod busser på ruten mellem Ishøj og Lyngby.

Storbritannien reagerer robust og tilpas over for Ruslands uhyrligheder.

Den russiske ambassade i London mener, at udvisningen af 23 diplomater i landet er en fjendtlig handling.

Chelsea har aldrig vundet ude over FC Barcelona, der stiller op til returkampen i Champions League-ottendedelsfinalen med en flot hjemmebanestatistik.

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen fuldførte et dansk hattrick i herredouble ved at slå Chin Yao Lu og Po Han Yang fra Taiwan.

Danskerne vandt 21-17, 21-9 over sydkoreanerne Eui Seok Chung og Dukyoung Kim.

Fruergaard og Thygesen vandt 21-13, 22-20 over Kai Hsin Chiang og Shih Han Hung fra Taiwan.

Danskerne fik lagt pres på Mapasa og Somerville og bragte sig på 15-11. Rytter smashede lidt efter fjerbolden i gulvet til 19-14, før australierne tog to point på stribe.

Den danske badmintonduo Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen spillede sig onsdag videre til anden runde i turneringen All England, men det var ikke uden besvær.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen skulle bruge tre sæt til at besejre australsk duo ved All England.

Et nyt studie viser, at medicinen kan fjerne en stor del af hedeturene på få dage.

Faldende priser gør, at du i dag kan få ganske udmærkede trådløse hørepropper til omkring en tusse.

Træt af den traditionelle, firkantede opslagstavle? Her får du en stribe anderledes bud på det klassiske vægophæng.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her