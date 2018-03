Vittinghus forivrede sig og tabte til Lin Dan

Hans-Kristian Vittinghus var længe godt med i kampen ved All England mod kineseren Lin Dan, men danskeren endte med at tabe i to sæt.

Lin Dan vandt opgøret i første runde med 21-19, 21-16 efter tre kvarters spil, og dermed er Vittinghus færdig i All England.

I løbet af kampen havde Vittinghus flere gange Lin Dan i problemer, og med lidt mere held og dygtighed havde overraskelsen ikke været umulig.

- Så skulle jeg have spillet bedre. Jeg spillede fint nok, men manglede fem procent i kvalitet.

- Han spillede med god kvalitet hele tiden og lavede ikke mange fejl. Jeg lavede for mange fejl, siger Vittinghus til TV2 Sport.

Danskeren forærede generelt for mange nemme point væk til kineseren - heriblandt med flere server direkte i nettet.

- Jeg spillede ham rigtigt, og jeg var ekstremt godt forberedt. Men jeg forivrede mig lidt, og så kom han med gode temposkift. Han er svær at spille imod, lyder det fra Vittinghus.

Bagud 17-20 i første sæt reddede Vittinghus to sætbolde, men dernæst sendte danskeren fjerbolden i nettet, og så var sættet tabt.

Var det i stedet endt med en udligning til 20-20, kunne kampen måske have set anderledes ud.

Men sådan blev det ikke.

Lin Dan, der altid har været kendt for at være en af de hurtigste på en badmintonbane, virkede langsommere og mere medgørlig end tidligere.

Vittinghus formåede dog ikke at udnytte svaghedstegnene, og Lin Dan strøg af sted i andet sæt.

Bagud 5-7 så Lin Dan ellers ud til at have det svært, men kineseren snuppede syv point i træk og vendte det til 12-7-føring.

Vittinghus kæmpede sig endnu en gang tilbage i opgøret og fik næsten kontakt med en reducering til 11-12.

Men tættere på kom Vittinghus ikke, og Lin Dan levede op til favoritværdigheden.