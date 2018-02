Jan Ø. Jørgensen fik comeback med suveræn sejr

Arbejdet med at få et Formel 1-løb til København kører ad fire spor.

Den danske landsholdstopscorer passer perfekt ind i Tottenhams filofosi, der mere handler om seværdig fodbold end om at vinde for enhver pris.

Kan man overhovedet sammenligne herre- og kvindecurling? Nej, siger de danske OL-hold, og det har alt sammen noget at gøre med, hvem der er bedst til at feje.

Landsholdsstjernen Anne Mette Hansen er havnet i et dilemma om spilletid, men landstræner Klavs Bruun Jørgensen skriger ikke nødvendigvis på et klubskifte.

Udenrigsminister Halbe Zijlstra har trukket sig i Holland. Han havde løjet om et møde for 12 år siden.

Ny direktør i energikoncernen Ewii vil sælge tabsgivende ventureinvesteringer og lukke ned for milliondyre sponsorater. Finans

Efter en ubehagelig oplevelse med en mand er en ung østjysk kvinde færdig med sugardating. Hun er chokeret over mænds nydelse ved at dominere en kvinde og se hendes smerte.

Efter sex med over 100 mænd trækker sugarbabe stikket:

Tvivl om All England:

Også Danmarks kvindehold var i aktion tirsdag, hvor det blev til en samlet sejr på 4-1 over Sverige.

Efter Jørgensens sejr mangler to doubler, der dog kun får kosmetisk betydning for sejrens samlede størrelse.

Holst vandt med 21-17, 21-13 over Misha Zilberman, mens Gemke slog Daniel Chislov med 21-11, 21-15.

Forinden havde Emil Holst og Rasmus Gemke også vundet sikre sejre i to sæt.

Grinblat gjorde mere modstand i andet sæt, men han kunne ikke forhindre Jørgensen i at vinde komfortabelt.

I den tredje singlekamp mod Israel bragte han Danmarks herrer på samlet 3-0 med en sejr på 21-4, 21-12 over Maxim Grinblat, der rangerer som nummer 1154 på verdensranglisten.

Det skete med manér, da han tog en knusende sejr ved EM for hold i russiske Kazan.

Jan Ø. Jørgensen vandt knusende sikkert, da han ved EM for hold fik comeback efter otte måneders pause.

Mens vi venter på letbanen fra Aarhus til Grenaa, er der rigeligt med tid til at se på lidt af jernbanens lokalhistorie på Mols og omegn.

Med de her rejseapps i lommen bliver både transport, kommunikation og jagten på gode oplevelser lettere.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her