Anders Antonsen har genvundet DM i badminton

I 2017 var det lidt af en overraskelse, at den dengang 19-årige Anders Antonsen vandt DM-guld i herresingle i badminton.

Med en placering som nummer 15 på verdensranglisten var der helt anderledes forventninger til unge Antonsen i lørdagens finale mod Hans-Kristian Vittinghus. Og dem levede han op til.

Antonsen vandt 21-10, 21-17 og sikrede sig dermed sin anden DM-titel på stribe.

- Det var rigtig fedt. Den skulle hjem og stå hos mig igen. Det er selvfølgelig helt vildt lækkert, og jeg synes, jeg spillede en god kamp, siger han på banen efter sejren.

Allerede i første sæt levede Antonsen op til favoritværdigheden. Han lagde ud med at komme på 11-2, før Vittinghus begyndte at finde fodfæste i opgøret.

11-2 blev til 11-5, men Vittinghus var aldrig tæt på at komme tilbage i sættet. Snart var Antonsen foran 18-7, og sættet blev vundet knusende sikkert 21-10.

Andet sæt blev en anderledes tæt affære, og de to spillere fulgtes ad langt hen ad vejen.

Da det skulle afgøres, begyndte Antonsen imidlertid at trække fra. Han snød Vittinghus med et vinklet slag, der bragte ham på 16-13. Og lidt senere skød Vittinghus i nettet, så Antonsen kom på 17-14.

Antonsen gik til angreb for at afgøre tingene, men det gav udslag i et par hurtige fejl.

Fejl lavede Vittinghus dog også en del af. Han skød igen i nettet og forærede dermed Antonsen tre matchbolde.

Antonsen skulle dog kun bruge en enkelt. På sidste bold sneg han bolden over nettet, og Vittinghus kunne ikke nå frem.

Dermed kunne Antonsen for andet år i træk juble over guld.

Tidligere søndag meldte Mathias Boe fra til finalen i herredouble på grund af en hofteskade.

Det betød, at Kim Astrup Sørensen og Anders Skaarup Rasmussen vandt guld over Boe og Carsten Mogensen uden at spille en eneste duel.

I damesingle vandt Mette Poulsen DM-guld efter en sejr på 23-21, 19-21, 21-11 over Mia Blichfeldt.

Damedoublen tog Maiken Fruergaard og Sara Thygesen sig af. De slog Julie Finne-Ipsen og Rikke Søby Hansen med 21-10, 22-20.