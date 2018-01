Passion for sporten? Så se på Viktor Axelsen, verdensmester i 2017 og vinder af Årets Sportsnavn 2017, som sidste år nærmest skulle overtales til at holde fri. Fordi han helst vil stå op, træne, hvile og så træne lidt igen.

»I perioder skal jeg overtale ham til at gå på ferie. Han er ved at forstå, at det at tage fri kan være gavnligt. Men ellers træner han alle uger. En af hans hemmeligheder er, at når han er hjemme i to-tre uger, så lægger han på sit niveau, fordi han er så ærgerrig. Han tænker over, hvad der mangler til næste gang. Han træner ni til 12 gange om ugen i Brøndby, når han er i Danmark,« siger Viktor Axelsens træner, Kenneth Jonassen, cheftræner for det danske landshold i badminton.

Årets Sportsnavn 2017: »Jeg så en dreng, der havde en mission. Han har ikke i et sekund været i tvivl om, hvad han ville« Viktor Axelsen vandt VM-guld og tre store turneringer i 2017.

I 2017, da Viktor Axelsen vandt VM og tre Super Series-turneringer, blev det ikke til overvældende mange fridage for den 24-årige fynbo.

»I 2017 har han måske haft to ugers ferie. Måske tre uger, fordelt over 12 måneder. Han har maksimalt haft en uges sammenhængende ferie. Viktor er dårlig til at holde ferie. Men han er blevet bedre. Jeg tror, han har forstået vigtigheden. Men det generer ham, at han skal holde ferie. Det tror jeg godt, han vil indrømme. Han vil helst have en badmintonketsjer i hånden. Men han skal også kunne koble helt fra den verden,« understreger Kenneth Jonassen.

Han bruger en del tid sammen med Viktor Axelsen til at planlægge den unge danskers aktiviteter, både i Danmark og på de mange rejser til Asien, hvor hovedparten af de store turneringer spilles.

Årets Sportsnavn 2017: Axelsen kan blive den bedste nogensinde Årets Sportsnavn 2017 repræsenterer en af de flotteste danske sportspræstationer i 10 år.

»Hvornår er der plads til ferie, og hvornår giver det mening for ham at holde fri? Når man ser vores konkurrencekalender, så skal man planlægge sig strategisk ud af det, for ellers bliver man fanget på det forkerte tidspunkt, og så skal man tage en dårlig beslutning. Viktor tør godt vælge hårdt ud og sige, at i denne turnering vil han satse. Nu er han i Indien og skal spille tre turneringer i januar, men det store mål er All England. Så alt handler om, hvad der skal ske op til All England,« forklarer Kenneth Jonassen.