Dansker bliver sekser i EM-finale i 100 meter hæk

Finalen i 100 meter hæk var en af de sidste begivenheder ved EM i atletik, som slutter søndag. Undervejs blev det til en enkelt dansk medalje i form af Ida Karstofts bronze på 200-meterdistancen.

Mette Graversgaard løb sig tidligere søndag aften i finalen i kraft af sin sluttid. Danskeren blev treer i sin semifinale og kunne derfor ikke med det samme indløse finalebillet.

Først efter at alle semifinaler var blevet afviklet, stod det klart, at Graversgaard havde været hurtig nok til at gå videre.