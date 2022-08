Danske stafetdamer missede finale - herrer tabte depechen

Astrid Glenner-Frandsen blev nødt til at stoppe op, før hun kunne modtage depechen fra Emma Beiter Bomme, og dermed mistede Danmark en masse fart inden opløbsstrækningen.

- Jeg havde lidt langt op til Astrid. Vi skal hjem og kigge på, hvad der skete, for vores skift har siddet godt til træning. Der var mange nerver på, jeg tror, at vi alle var meget nervøse i opvarmningen, men vi plejer at være gode til at få kontrol under løbet, siger Emma Beiter Bomme til DR.

Mathilde U. Kramer var ligeledes skuffet.