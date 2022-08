OL-mester tog EM-guld på 100 meter

Netop Hughes blev nummer to i EM-finalen og tog sølv med tiden 9,99 sekunder. En anden brite, Jeremiah Azu, endte med bronze.

Det er Lamont Marcell Jacobs’ første EM-guldmedalje på 100 meter.

Kvindernes finale blev afgjort med noget nær mindst mulige margin. En hundrededel af et sekund adskilte således nummer et og nummer tre.

Mujinga Kambundji førte det meste af vejen, men blev på stregen lige nøjagtigt slået af tyske Gina Lückenkemper, som kom i mål i tiden 10,99. Det gjorde Mujin Kambundji også, og så måtte der tusindedele af et sekund i brug for at finde vinderen.