Dansk løber styrter over forhindring i spidsen for feltet

Her skulle Benjamin Lobo Vedel forsøge at løbe sig i finalen, men han måtte opgive at stille til start som følge af et ”stramt baglår”, oplyser den danske delegation til DR.

I hammerkast gik det bedre for Katrine Koch Jacobsen. Den 23-årige dansker fik sendt hammeren ud på 68,26 meter i kvalifikationen, og det rakte til en syvendeplads i kvalifikationen og dermed en plads i onsdagens finale.

Hendes egen danske rekord fra juni i år lyder på 74,22 meter, så der er plads til forbedring i forhold til kvalifikationen.