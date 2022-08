Berørt dansk 100-meterløber bliver skadet under EM-løb

Den danske sprinter Kojo Musah løb mandag for at nå semifinalen på 100 meter ved EM i atletik i München, men sådan kom det slet ikke til at gå.

På førstedagen mandag formåede han end ikke at fuldføre sit indledende heat.

Musah, der kunne avancere til semifinalen med en placering i top-tre, blev skadet og måtte opgive at løbe videre cirka midtvejs. Han tog sig til højre lår.