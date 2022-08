Danmark stiller med rekordhold: EM-medalje er en drøm

Han sværmer om ordet, men der er ingen medaljer på listen over målsætninger for det danske hold.

- En medalje vil være et drømmescenarie, men det er ikke en realistisk målsætning, som vi kan tillade os at udtrykke som forbund.

- Det vil være stort og uvurderligt med en dansk medalje, og jeg er også sikker på, at for eksempel Ida vil gøre alt, hvad hun kan, men det er bare ikke fair at lægge et medaljepres på hende.

Danmark har leveret medaljetagere ved EM med jævne mellemrum. Wilson Kipketer, Joachim B. Olsen, Andreas Bube og Sara Slott Petersen har således hentet metal inden for de seneste 15 år.

- Der var lidt en guldalder for dansk atletik i de år, men de var også kendetegnet ved, at vi havde en-to profiler ad gangen, som lappede ind over hinanden.