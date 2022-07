Svensk stangspringer slog egen verdensrekord, igen, i VM-triumf

Derefter gik der lidt over to år, inden Duplantis tidligere i år igen flyttede grænserne for, hvor højt man kan komme op i stangspring. Først clearede han 6,19 meter i starten af marts. Et par uger senere nåede han 6,20, inden verdensrekorden altså nu hedder 6,21 meter efter Duplantis’ VM-triumf.