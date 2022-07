USA gjorde rent bord i VM-finalen i 100-meter-løb for mænd

Før lørdagens semifinaler trak Jacobs sig på grund af en lårskade.

- Jeg er en fighter, og det er derfor, jeg besluttede at komme til Eugene. Men for ikke at risikere at ødelægge resten af sæsonen med en endnu mere alvorlig skade, er jeg nødt til melde fra, skrev den 27-årige italiener i et tweet ifølge Reuters.