- Det er et flot antal, hvor vi er oppe på de helt høje nagler både på antal deltagere og starter.

Man råder ikke over en medaljekandidat som tidligere med Sara Slott Petersen, men til gengæld en bred palet.

- Vi har haft atleter med højt, højt niveau, men så har det ofte været en eller to ad gangen. Nu er der en bred flok af spændende atleter i svøb, så det er en interessant periode i år og de kommende år, mener Lars Nielsen.

Men hvorfor sker det nu?

- Jeg tror, at vi høster frugterne af noget, vi såede for seks-otte-ti år siden. Dengang havde vi nogle store navne, der var med til at vise de unge mennesker, at det er muligt at gå hele vejen.