Hækkeløber slår dansk rekord og indløser VM-billet

Det var faktisk fjerde gang i juni, at Mette Graversgaard slog sin egen rekord og dermed dansk rekord.

Ved et atletikstævne i Madrid løb hun for en uge siden 100 meter hæk i tiden 12,89 sekunder.

Ugen forinden havde hun løbet disciplinen i 12,92 sekunder ved et stævne i Slovakiet. Det var nok til at klare kravet for at komme til EM.

I starten af juni kom Mette Graversgaard ned under den magiske grænse under 13 sekunder med tiden 12,99 sekunder. Det skete ved et stævne i Manchester.

Så i de seneste uger har Mette Graversgaard vist en stigende formkurve, og den kulminerede lørdag ved DM.