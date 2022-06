Atletikpræsident er åben for kategori for transkønnede

I de fleste olympiske sportsgrene bruger man testosterongrænser som grundlag for, hvem der kan deltage i konkurrencerne.

Fredag meddelte Det Internationale Cykelforbund (UCI), at reglerne for transkønnede ryttere bliver strammet. Fremover skal eliteryttere, der skifter køn, i 24 måneder fremvise testosteronniveauer, som ligger under forbundets tilladte grænse.

Senere på året skal World Athletics drøfte tiltag på området.

- Vi fortsætter med at studere, forske og bidrage til den voksende mængde beviser for, at testosteron er en nøglefaktor for ydeevnen, og vi har planlagt en diskussion af vores regler med vores råd i slutningen af året, siger Sebastian Coe.