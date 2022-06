Amerikanske gymnaster afkræver FBI milliarder i misbrugssag

- Størstedelen af dem, der kræver erstatning, består af over 90 unge kvinder og piger, der blev misbrugt efter 2015, fordi FBI ikke tog de nødvendige skridt for at beskytte dem, lyder det i en udtalelse fra de advokatfirmaer, der håndterer erstatningskravet, ifølge nyhedsbureauet AFP.

For nylig afviste det amerikanske justitsministerium at tiltale to tidligere FBI-agenter for ikke at håndtere Larry Nassar-sagen korrekt.

- Mine medoverlevende og jeg blev forrådt af alle de institutioner, der skulle beskytte os. Den amerikanske olympiske komité, USA’s gymnastikforbund, FBI og nu også justitsministeriet, lød det for nylig fra McKayla Maroney.

Ifølge de advokatfirmaer, som de mange gymnaster nu får hjælp fra til at søge erstatning, modtog FBI i juli 2015 anmeldelser angående Larry Nassars seksuelle overgreb. Larry Nassar fortsatte dog med sine overgreb frem til september 2016.