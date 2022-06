Dansk hækkeløber har brudt drømmegrænse

Mette Graversgaard forbedrede fredag aften sin egen danske rekord i 100 meter hæk.

Det skete, da hun i Manchester blev noteret for tiden 12,99 sekunder. Det var en forbedring på 0,12 sekunder, skriver Dansk Atletik Forbund i en pressemeddelelse.

Dermed brød hun sin drømmegrænse, de 13 sekunder.

- At løbe under 13 sekunder har været min helt store drøm i mange år. Endelig at gøre det er bare ubeskriveligt. Jeg har ingen ord, siger hun umiddelbart efter løbet til stævnets konferencier.