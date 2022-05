Verdensmester triumferer i comeback efter dopingpause

Den forsvarende verdensmester i 100 meter-løb Christian Coleman fra USA gjorde søndag comeback på distancen, da han stillede op til et stævne i Tokyo.

Coleman var hurtigste mand i feltet, da han sejrede i tiden 10,09 sekunder i byen, som han ikke kunne dyste i ved sidste års sommer-OL på grund af karantæne.

- Jeg er glad for at have åbnet min sæson med en ret anstændig tid. Det er helt sikkert noget, der kan bygges videre på, sagde han ifølge AFP efter sejren i Golden Grand Prix i Tokyo.