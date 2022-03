Russisk atlet får sag på halsen for støttende krigssymbol

Da den russiske gymnast Ivan Kuliak i weekenden var til start ved et World Cup-stævne i Doha, stillede han op under neutralt flag. Rusland er som i mange andre sportsgrene udelukket grundet invasionen af Ukraine.

Men efter Kuliaks tur på podiet for at modtage sin bronzemedalje er der begyndt at florere billeder af ceremonien. For russeren havde ændret noget på sin dragt, der sprang i øjnene.