Dansk sprinter sætter rekord for anden uge i træk

Her blev den 26-årige Karstoft noteret for tiden 23,25 sekunder og forbedrede dermed den danske rekord med 11 hundrededele af et sekund.

Da hun i sidste uge forbedrede Mette Graversgaards rekord fra 2020, var det med seks hundrededele af et sekund. Ved den lejlighed skete det ved et stævne i Norge.

Rekorderne glæder Karstoft, der ellers har været plaget af skader i fire år.

- Jeg vidste ikke, om jeg kunne leve op til sidste uges rekord igen. Det er en forløsning, at det ikke bare var en one timer, men at det er mit niveau. Jeg håber, at det med mere træning blot er begyndelsen, siger Ida Karstoft til dr.dk.

Hun deltog ved sommerens udsatte OL i Tokyo, og hendes altoverskyggende mål er OL i Paris i 2024.