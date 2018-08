Dansk længdespringer vandt EM med mesterskabsrekord

Hos Danske Foldbold Fanklubber oplever man, at der er en stor tilslutning af kvinder, som gerne vil være tilskuere.

Aarhus-ægtepar bor i deres helt egen fortolkning af et amerikansk beachhouse i Risskov. Blandt andet på førstesalen i forældreafdelingen, hvor ideen med et hotelværelse i hjemmet udfoldes.

Efterforskning viser, at 32-årig dræbte 58-årig Christianit, inden han selv styrtede i døden.

Et F3-lån er stort set lige så billigt som et F1-lån. Finans

De Radikale satser hele butikken på at få Mette Frederiksen trukket væk fra Dansk Folkeparti. Partiets krav til S er til gengæld ikke ultimative.

Tørken og de lave svinepriser efterlader de danske landmænd med det største underskud siden finanskrisen. Flere hundrede bedrifter ventes at gå konkurs, og hele sektorens konkurrenceevne er truet. Finans

Usain Bolt kæmper for fodboldkontrakt:

Selv om Serena Williams kun ligger nummer 26 på verdensranglisten, bliver hun seedet som nummer 17 i US Open.

Den tilhører fortsat tyske Heinrich Popow, der i Berlin måtte nøjes med sølv efter Daniel Wagner med et spring på 6,24 meter.

Daniel Wagner mangler dog endnu fem centimeter for også at tage verdensrekorden.

Danskeren kom til Berlin som både europa- og verdensmester og var i forvejen indehaver af europamesterskabsrekorden med et spring på 6,22 meter.

Daniel Wagner under para-OL i 2016. Foto: Kay Nietfeld/Dpa/AP

Stærke dynamikker forsøger at gøre politik til en effektiv maskine. Men den trives bedst, hvis den drives af mennesker i flok.

Tysk undersøgelse viser, at mennesker med en følsom næse oplever større nydelse og får flere orgasmer under sex.

Du kan give pc’ens skrivebord et frisk pust eller tage skridtet fuldt ud og bytte grænsefladen ud med noget helt andet.

En fejl i en taglampe betyder, at der i værste fald kan opstå brand i to Volkswagen-modeller.

