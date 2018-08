Andreas Bube er skuffet over fejl og misset EM-medalje

Det var en skuffet Andreas Bube, der lørdag aften evaluerede sin indsats i finalen på 800 meter ved EM i atletik i Berlin.

Danskeren sluttede som nummer seks i finalen, og det var han ikke tilfreds med.

Med 1 minut og 45,92 sekunder noterede han ellers sin bedste tid i år på distancen.

- Jeg er skuffet, siger Andreas Bube til DR Sporten.

- Jeg kunne have fået medalje i dag, hvis jeg var rykket sammen med Adam Kszczot og Pierre-Ambroise Bosse (der vandt henholdsvis guld og bronze, red.). Jeg burde være rykket op i feltet, men jeg begik en fejl, siger danskeren.

Andreas Bube lagde forsigtigt ud og var bageste mand i finalefeltet på otte løbere, da klokken lød før anden og sidste omgang.

Danskeren måtte imidlertid bruge mange kræfter på at løbe sig frem i feltet, og det gjorde, at han ikke havde overskud til at sætte et afgørende angreb ind til sidst.

- Jeg skulle være rykket før med de andre. Tempoet var lavt nok til, at jeg kunne have taget et par placeringer i starten af løbet. Men sådan er 800 meter. Én fejl, og du er færdig, siger 31-årige Andreas Bube til DR Sporten.

Med sjettepladsen blev det ikke til den anden EM-medalje udendørs i karrieren for danskeren.

Andreas Bube vandt for seks år siden sølv på 800 meter ved EM.

Sidste år vandt han ligeledes sølv på 800 meter ved EM indendørs.