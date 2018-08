Atletikpræsident efterlyser atleter med personlighed

Atletiksporten kæmper med at få opmærksomhed, og derfor efterlyser præsidenten i Det Internationale Atletikforbund (IAAF), Sebastian Coe, at udøverne giver lidt mere af sig selv i offentligheden.

Der er opstået et tomrum, efter at den udadvendte jamaicanske sprinter Usain Bolt er gået på atletikpension, mener Coe.

- Problemet er, at mange udøvere mangler personligheden til at udtrykke sig, siger Sebastian Coe til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel.

Han mener, at alt for mange simple spørgsmål bliver vendt med diverse agenter og rådgivere, før de bliver besvaret "korrekt". Det gør den enkelte udøver til en del af en stor grå masse.

- Jeg mener, at de skal stoppe med at tænke på deres image, de skal være mere sig selv i stedet. De skal udtrykke tanker og holdninger - også om emner, som ikke berører sporten.

- Gør de ikke det, vil de ikke fremstå som interessante, siger Coe.

Hele denne uge er der EM i atletik i Berlin. Men et mesterskab spredt ud over en hel uge eller længere er "en gammeldags tankegang". I en kommerciel sammenhæng giver det for lidt action og gavner ikke produktet.

- Vi bliver nødt til at justere og prioritere hårdere. Det vil selvsagt føre til kontroversielle situationer, siger atletikpræsidenten.