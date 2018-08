Med Sara Slott i spidsen satser Danmark på EM-medalje

En medalje og yderligere to finaledeltagelser er målet for det danske atletiklandshold, der frem til 12. august er med ved EM i Berlin.

Medaljeambitionen klæber sig først og fremmest til profilen Sara Slott, der er forsvarende europamester i 400 meter hækkeløb.

Hun har i sidste øjeblik klarmeldt sig til EM i atletik i Berlin.

På grund af en skade var det helt frem til deadline usikkert, om Sara Slott ville støde til den danske atletiktrup, men Bo Overgaard, der er elitechef i Dansk Atletik Forbund, melder hende klar til at kæmpe med om medaljer.

- Det er klart, at medaljeplaceringen er målrettet Sara. Hun har meldt sig klar og går efter at komme i finalen. Og så tager vi den derfra, siger Bo Overgaard.

Danmark har i alt 11 atleter med til EM. Ud over Sara Slott er flere andre også realistiske bud på finalepladser.

Sølvvinderen i 800-meterløb ved EM 2012, Andreas Bube, samt de to forhindringsløbere Ole Hesselbjerg og Anna Emilie Møller er også danske finalehåb.

- Der er flere gode bud på folk, der kan indfri vores mål. Det er en holdmålsætning, og i atletiksammenhæng er det højt sat for Danmark, men jeg tror bestemt, det er muligt, siger Bo Overgaard.

Danmark har desuden for første gang siden 1983 et hold til start i 4x100-meter løb. Kvinderne skal ved dette EM bevise, at Dansk Atletik Forbund skal satse på dem i fremtiden.

- Det ville være rigtig fint for os som en lille nation at have dem med til VM og OL. I den sammenhæng kan det her EM hjælpe dem meget, siger Bo Overgaard.

EM i Berlin indledes mandag d. 6 august og slutter søndag d. 12 august.

Danmark har følgende atleter med:

* Sara Slott Petersen (400 meter hækkeløb).

* Anna Emilie Møller (3000 meter forhindringsløb).

* Andreas Bube (800-meterløb).

* Ole Hesselbjerg (3000 meter forhindringsløb).

* Abdi Ulad (maraton).

* Jonas Kløjgård (højdespring).

* Louise Østergård, Ida Karstoft, Mette Graversgaard, Mathilde U. Kramer og Astrid Glenner-Frandsen (4x100 meter).

Kilde: Dansk Atletik Forbund