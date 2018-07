Skade spolerede Sara Slotts comeback i Diamond League

Medicin mod astma er tilladt, og holder man sig inden for grænseværdien, øger medicinen ikke evnen til at præstere.

Derfor har topryttere brug for astmamedicin:

Jakob Fuglsang kalder sagen om Chris Froome for hamrende ærgerlig for cykelsporten, men han vælger at tro på forklaringen fra en af sine værste konkurrenter.