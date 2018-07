Dansk orienteringsløber satser på OL som atletikudøver

Maja Alm - firedobbelt dansk verdensmester i orienteringsløb - kan gå efter drømmen om at stille op til OL i Tokyo i 2020.

Orienteringsløb er ikke på OL-programmet, men i stedet er atletikdistancerne 5000 meter eller 3000 meter forhindringsløb de umiddelbare muligheder for Maja Alm.

En donation fra Salling Fondene på 240.000 kroner baner vejen for, at Alm kan satse på at realisere OL-drømmen.

Det skriver Team Danmark i en pressemeddelelse.

- Det har altid været en drøm for mig at komme til OL, og hvis jeg skal til OL, skal det være i atletik, siger Maja Alm.

- Jeg er utrolig taknemmelig for donationen, som giver mig det økonomiske fundament, der skal til, for at jeg kan at fokusere på både VM og OL i to forskellige idrætsgrene i de kommende to år.

- Jeg har brug for at sætte mig store og ambitiøse mål for mig selv, og jeg glæder mig helt vildt til at kæmpe for, at det skal lykkes, siger hun.

Team Danmark-direktør Lone Hansen finder Alms projekt "fantastisk spændende på flere parametre".

- Maja er et skoleeksempel på en atlet, der har formået at udvikle sig til verdens bedste, samtidig med hun har studeret til tandlæge på Aarhus Universitet.

- Hun har bevist, at hun besidder det råstof, der skal til for at blive en verdensklasseatlet, og det bliver spændende at følge transitionen fra en sportsgren til en anden.

- Det er en ny måde at arbejde på, og der kan bredt være potentialer for dansk eliteidræt, hvis vi tør tænke nyt og innovativt, som Maja og hendes trænere har valgt at gøre, lyder det fra Lone Hansen.