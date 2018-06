OL-guldvinder: CAS skal underkende omstridt atletikregel

Løberen Caster Semenya vil have ændret de regler, som Det Internationale Atletikforbund (IAAF) for nylig vedtog med effekt fra 1. november i år.

Reglerne betyder, at kvindelige atleter med et højt niveau af det mandlige kønshormon testosteron - herunder Caster Semenya - skal tvinges til at tage medicin for at nedbringe produktionen af testosteron.

27-årige Caster Semenya fra Sydafrika er på grund af sin utilfredshed med de nye regler gået til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Caster Semenya ønsker en kendelse fra CAS, der skal gøre sådanne regler uretmæssige og sørge for, at de ikke bliver effektueret, meddeler CAS tirsdag i en pressemeddelelse.

Den sydafrikanske mellemdistanceløber har to gange vundet OL-guld på 800-meter.

Tre gange er hun blevet verdensmester på samme distance.

Caster Semenya blev for alvor kendt i offentligheden, da hun i 2009 blev verdensmester på 800-meter i Berlin.

På grund af høje målinger af testosteron i kroppen blev hun efterfølgende tvunget til at lade sig kønsteste.