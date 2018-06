Kenyansk løbestjerne opgiver at rense sit navn

Den kenyanske løber Asbel Kiprop kommer ikke til at forsvare sig juridisk i den dopingsag, der kan koste ham fire års karantæne.

Det sagde Kiprop torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kiprop afleverede i november en positiv dopingprøve, da han blev testet uden for konkurrence 27. november sidste år. Prøven viste, at han Kiprop havde epo i kroppen, da han blev testet uden for konkurrence 27. november sidste år.

Uskylden fastholder han fortsat, men han ser ingen grund til at fortsætte kampen uden opbakning.

- Der er ikke nogen pointe i at kæmpe for at rense mit navn uden opbakning fra mine trænere, mit forbund og regeringen, siger Kiprop.

- Jeg er helt og aldeles uskyldig. Det er uretfærdigt, siger den kenyanske løber.

Den 28-årige løber siger, at han ikke har råd til at betale de omkostninger, der følger, hvis han bliver ved med at kæmpe for sin uskyld.

- Jeg har altid arbejdet hårdt for at få det bedste frem i mig og sporten. Det eneste, jeg kan gøre, er ikke at indrømme doping, men at lade mig tabe til anklagerne, siger han.

28-årige Asbel Kiprop er et af de største navne i kenyansk sport. Han vandt OL-guld i 2008, efter at den oprindelige vinder blev diskvalificeret for brug af doping. Derudover har han vundet tre verdensmesterskaber i 2011, 2013 og 2015.