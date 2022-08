NFL har anket overgrebsanklaget stjernes karantæne på seks kampe

Det er uklart, præcist hvad NFL ønsker at få omgjort i sagen, men ligaen har altså tidligere ønsket en længere karantæne til Watson.

Mange kvinder stod sidste år frem og anklagede den daværende Houston Texans-spiller for at have begået seksuelle overgreb og udvist grænseoverskridende adfærd i en etårig periode fra 2020 til 2021.

Politiet i Houston gik derefter ind i sagen, hvor flere kvinder i løbet af sagen har indgivet civile søgsmål mod Deshaun Watson.

Deshaun Watson nægter at have krænket nogen eller opført sig upassende, men der er alligevel blevet indgået forlig i 20 af de 24 søgsmål, som er blevet rettet mod Watson, og de sager kommer altså ikke for en dommer.