NFL har straffet Miami Dolphins for ulovlige snakke

Efter at være blevet fyret af Dolphins i januar kom holdets tidligere træner Brian Flores med flere anklager mod klubben. Han fortalte blandt andet, at han var blevet tilbudt penge for at tabe med vilje i 2019, så klubben kunne få en bedre position i draften det efterfølgende år.

Undersøgelsen har dog ikke fundet belæg for, at der var tale om et seriøst tilbud fra ledelsen.