NFL-stjerne udelukkes i seks kampe efter anklager om overgreb

26-årige Deshaun Watson bliver idømt karantænen for at have forbrudt sig mod NFL’s regler, står der i afgørelsen, som kan appelleres af begge parter.

Sue L. Robinsons afgørelse sker efter en høring, der foregik over tre dage i juni.

Mange kvinder stod sidste år frem og anklagede den daværende Houston Texans-spiller for at have begået seksuelle overgreb og udvist grænseoverskridende adfærd i en etårig periode fra 2020 til 2021.

Politiet i Houston gik derefter ind i sagen, hvor 25 kvinder i løbet af sagen har indgivet civile søgsmål mod Deshaun Watson.