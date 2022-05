Arsenal af fly skal fragte fans hurtigt ind og ud af Qatar

Forventningen er, at op mod 1,2 millioner fans fra hele verden vil rejse til Qatar for at overvære VM-slutrunden. Det vil give ørkenstaten logistiske udfordringer, da det vil presse hotelkapaciteten.

Det har blandt andet ført til, at priserne for en hotelovernatning i hovedstaden Doha er steget.

Forventningen er, at op mod 200.000 passagerer hver eneste dag under VM skal igennem Qatars to lufthavne, siger Akbar al-Baker ifølge AFP. Det svarer til det dobbelte af det normale niveau.

Ud over Qatar Airways er flyselskaberne Fly Dubai, Oman Air, Kuwait Airways og Saudi Arabian Airlines gået med i samarbejdet. Også Etihad og Air Arabia kan blive en del af aftalen, siger Akbar al-Baker.