Tom Bradys cheftræner i Tampa Bay pensionerer sig selv

NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers har haft et par begivenhedsrige måneder, selv om ligaen er gået på ferie.

Først valgte holdets helt store stjerne, den legendariske quarterback Tom Brady, at indstille sin karriere i starten af februar - kun for at ombestemme sig halvanden måned senere.

Og nu har holdets cheftræner, Bruce Arians, valgt at træde til side og pensionere sig selv fra trænergerningen. Det skriver klubben på sin hjemmeside.