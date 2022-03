Ændring af overtidsregel i NFL skal give fair afgørelse

Hidtil har det været sådan, at hvis holdet, som startede med bolden, scorede touchdown på første angrebsserie, så var kampen afgjort.

Med den nye regel vil modstanderen få chancen for at udligne med en angrebsserie efterfølgende. Dog skal det fortsat ske inden for de 15 minutters spilletid, som en overtid varer.

Før 2010 var det faktisk sådan, at et hold kunne afgøre en overtid ved blot at score på et field goal. Det gav en gigantisk fordel til holdet, som vandt lodtrækningen. Det blev ændret - også for grundspillet.