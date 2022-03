Ny NFL-regel skal booste diversiteten på trænerposter

Håbet er, ifølge Pittsburgh Steelers-ejer Art Rooney II, at det kan give et bedre springbræt for minoriteter til at ende som cheftrænere i ligaen.

- Det er en erkendelse af, at når man kigger på vejen til cheftrænerposten nu til dags, går den ofte via koordinatorrollerne (assistentroller, red.), siger Steelers-ejeren ifølge AFP.

- Vi har tydeligt set en tendens de seneste år, hvor trænerne kommer fra den offensive side af bolden, og vi mangler helt klart minoriteter i rollerne som offensive koordinatorer.