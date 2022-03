Danmark og Holland spiller med Ukraines flag på trøjen

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på et pressemøde.

Landsholdsspilleren Jannik Vestergaard fortæller, at hele spillertruppen er glad for at kunne støtte op om initiativet.

- Det er noget, vi alle sammen står 100 procent bag og identificerer os med. Hele DBU står samlet bag det, siger han på pressemødet i Amsterdam.

Landstræner Kasper Hjulmand lovpriser ligeledes støtteaktionen.

- Jeg er glad for, at vi laver det her initiativ i samarbejde med Holland.

- Personligt har jeg haft svært ved at fokusere på fodbold og fortælle folk omkring mig, at det her er det vigtigste i mit liv, når der sker sådan nogle ting i verden. Jeg havde ikke forventet, at jeg skulle fortælle min børn om sådan en situation i Europa, siger Hjulmand.