Sort marked har pustet Super Bowl-priser uhørt op

Det er ikke nyt, at billetpriserne til Super Bowl er høje. Det er nærmest en historie hvert år. Men i år har billetpriserne alligevel genereret mere debat end normalt.

For en amerikaner med en gennemsnitsløn er det et enormt beløb, og det er en stigning på over 22 procent bare fra sidste års Super Bowl.

Går man bare ti år tilbage, kostede den billigste billet 1200 dollar. Det er en stigning på 308 procent, og det skyldes et legalt sortbørsmarked i USA.

Det fortæller Claus Elming, indehaver af NFL-hjemmesiden gulklud.dk samt ekspert på podcasten NFL Showet.

- Grunden, til at billetpriserne er så høje, er, at amerikanerne har et meget, meget underligt system, som er en slags legalt sortbørsmarked, forklarer Elming.