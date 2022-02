Vraget træner føler sig racediskrimineret og sagsøger NFL

Det tegner for ham et mønster, og nu sagsøger han NFL.

Efter en skuffende sæson i spidsen for Miami Dolphins blev Brian Flores fyret i januar, og i sidste uge blev han forbigået, da New York Giants ansatte en ny træner.

- Imens høster NFL og dets ejere milliarder af dollar, lyder det.

I en pressemeddelelse fortæller han, at han godt ved, at søgsmålet kan koste ham muligheden for nogensinde at træne et NFL-hold igen.

I en meddelelse på sin hjemmeside afviser NFL anklagerne med forsikringer om, at man arbejder for lige vilkår for alle.

- Mangfoldighed er kernen i alt, hvad vi gør, og der er få emner, som vores klubber og vores interne ledelsesteam bruger mere tid på. Vi vil forsvare os mod disse påstande, som er uden berettigelse, lyder det.