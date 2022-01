NFL-træner trækker stikket efter 16 år på posten

De seneste par dage har rygter svirret, om at Payton overvejede sin fremtid, og nu står det altså klart, at han og Saints går hver til sit.

Payton forklarer sit farvel med, at han ikke har det i sig at fortsætte og har brug for en pause. Der er dog ikke nødvendigvis tale om en pensionering fra trænerfaget.

- Jeg kan ikke lide ordet pension. Jeg ser for mig, at jeg stadig skal beskæftige mig med (amerikansk, red) fodbold. Og for at være ærlig vil det nok være som træner. Men det er ikke der, mit hjerte er lige nu, lød det fra Payton tirsdag.

Han nævnte samtidig, at han ikke ser for sig, at han kommer til at være træner for et andet hold i 2022. Det vil i så fald også kræve, at det nye hold betaler en kompensation til Saints, da Payton formelt er under kontrakt til og med 2024.