Patriots slog ubesejrede Chiefs i hæsblæsende NFL-opgør

New England Patriots satte natten til mandag dansk tid en kæp i hjulet på Kansas City Chiefs perfekte start på NFL-sæsonen.

Patriots formåede på hjemmebane således at besejre Chiefs, der ellers havde vundet samtlige af sæsonens første fem kampe i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Sejrscifrene lød på 43-40 i værternes favør. Sejren blev sikret på et kort field goal af kicker Stephen Gostkowski i kampens døende sekunder.

Det skete efter en kamp, der bød på adskillige spektakulære spil og generelt var hæsblæsende fra start til slut.

Med sejren står Patriots noteret for fire sejre og to nederlag.

Hos hjemmeholdet spillede quarterback Tom Brady en solid kamp. Han kastede således for 340 yards og et enkelt touchdown. Derudover blev han også noteret for et touchdownløb i sejren, der var Bradys nummer 200 i karrieren som startende quarterback.

Chiefs' unge quarterbackkomet Patrick Mahomes kastede for 352 yards og fire touchdowns. Han kastede dog også to interceptions.

Blandt de øvrige resultater i NFL var blandt andet endnu en sejr til Los Angeles Rams, der dermed stadig er ligaens eneste ubesejrede hold.

Rams tog sæsonens sjette sejr mod Denver Broncos på udebane i minusgrader. Gæsterne vandt med 23-20.

Der blev også spillet NFL i London søndag.

Her tog Seattle Seahawks en sikker sejr på 27-3 over Oakland Raiders.

Raiders ansatte inden sæsonstarten Jon Gruden som cheftræner. Gruden, der vandt Super Bowl 37 med Tampa Bay Buccaneers, fik en stor kontrakt, da han efter adskillige års pause sagde ja til at vende tilbage til NFL.

Men indtil videre har den karismatiske træner ikke formået at skabe nogen særlig succes i Oakland. Blot en enkelt sejr er det blevet til i seks kampe.