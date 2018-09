Uønsket quarterback deler vandene i USA

Det er to år siden, at quarterbacken Colin Kaepernick sidst spillede i NFL. Klubberne vil ikke røre ham med en ildtang, fordi han i 2016 knælede under den amerikanske nationalsang i protest mod den uretfærdighed, han oplevede mod afroamerikanere i USA.

Det har dog ikke ændret på, at Nike har beholdt Kaepernick i deres sponsorstald.

Mandag delte Nike, i forbindelse med 30 års jubilæet for deres slogan "Just Do It", et billede med Kaepernick med citatet: "Tro på noget. Også selv om du må ofre alt".

Tidspunktet er nøje udvalgt. NFL-sæsonen begyndte nemlig natten til fredag.

Præsident Donald Trump er oprørt og kalder det "et forfærdeligt budskab at sende".

NFL-ekspert på TV3 Sport Anton Bodilsen vurderer, at Kaepernick aldrig havde drømt om konsekvenserne.

- Han blev misforstået fra starten. Fra start var han ikke ude at sige, at han protesterede for sortes rettigheder.

- En journalist opfattede, at Kaepernick sad ned under nationalsangen, og først bagefter var han tvunget til at tage stilling til, hvad han ville med det, siger Anton Bodilsen.

Kaepernick er nu blevet et symbol på racekampen i USA. Anton Bodilsen mener, at Kaepernick er fuldstændig afklaret med, hvad han gør. Det var bare ikke hans hensigt at støde nogen.

- Han har altid været den lidt stille type. Dem i omklædningsrummet har ikke set ham som den typiske quarterback-leder.

- Nu er han blevet et symbol på den kamp, og han kan ikke gå tilbage og sige: Okay, nu glemmer vi det her, siger Anton Bodilsen.

På Twitter kan man nu under hashtagget #BurnNike finde videoer, hvor amerikanere brænder deres Nike-tøj i et angreb på tøjgiganten og Kaepernick.

Nike blev tirsdag straffet på børsen, da deres aktier faldt med fire procent på det amerikanske aktieindeks.

For Kaepernicks vedkommende vurderer Anton Bodilsen, at døren til NFL aldrig bliver åbnet igen.

- Jeg tror, hans karriere er slut, siger han.